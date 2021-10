Certains Sixers soupçonnent Ben Simmons d’avoir tenté d’esquiver le Game 7 contre les Hawks…

Ben Simmons est revenu à Philadelphia, sans même prendre la peine de prévenir ses dirigeants au préalable, et le voilà revenu dans le groupe des Sixers. Mais la situation reste très délicate. Embarrassante même. L’ailier All-Star n’a d’ailleurs pas pris part au dernier match de pré-saison contre les Detroit Pistons.

L’atmosphère est évidemment particulière après que le joueur ait cherché à forcer son départ en refusant tout contact avec la franchise, y compris ses coéquipiers ! Il y a une cassure qui semble clair. Et cette anecdote, racontée par Ramona Shelburne d’ESPN, en dit peut-être long sur l’ambiance aux Sixers.

Selon ses sources, une partie de la franchise soupçonne l’Australien d’avoir essayé de déclarer forfait avant le Game 7 crucial contre les Atlanta Hawks au second tour des derniers playoffs. Le jour du match, Ben Simmons n’avait pas pu prendre part à la traditionnelle séance de tirs avec ses partenaires. Et pour cause, il était momentanément cas contact du COVID-19.

En effet, l’une des massages des Sixers avait présenté un test non concluant. Le joueur assurait lui l’avoir vu le matin même. Il se retrouvait donc temporairement en quarantaine. Rien de suspect a priori. Sauf que plusieurs de ses équipiers se sont demandés s’il ne s’agissait pas d’une excuse après deux matches très difficiles. Ils ne se souvenaient pas avoir vu la masseuse ce jour-là. Ils remettaient donc carrément en question la version de Ben Simmons, à la rue sur cette série.

Ce dernier avait envoyé des SMS indiquant que les Sixers l’empêchaient de jouer. Finalement, son test COVID-19 et celui de la masseuse se sont avérés négatifs. Il a donc pu être aligné. Mais mentalement, il n’y était pas. Il n’y était plus. La suite est connue : il n’a pris que quatre tirs et les Hawks ont éliminé les Sixers sur le parquet de Philadelphia. Depuis, le bonhomme refuse de porter la tunique de l’organisation…