Ben Simmons, une plainte pour récupérer presque 20 millions aux Sixers

Le litige entre Ben Simmons et les Philadelphia Sixers se poursuit, même après le transfert de l’Australien vers les Brooklyn Nets. Et pour cause, sa première franchise continue de prélever une partie de son salaire pour payer les 19 millions de dollars d’amendes qui lui ont été imposés en raison des nombreux matches qu’il a refusé de jouer. Le désaccord entre les deux parties va désormais être porté devant la justice.

En effet, le jeune homme de 25 ans a déposé un recours pour récupérer les sommes qui lui ont été retirées. Une décision arbitraire qui pourrait avoir des conséquences importantes dans le futur, notamment en matière de santé mentale.

Ben Simmons a demandé son transfert des Sixers en août dernier et il a refusé de se rendre au camp d’entraînement tant qu’il n’obtiendrait pas gain de cause. Pour la franchise, son choix de ne pas s’entraîner et de ne pas jouer ne respectait pas les termes de son contrat professionnel. D’où les retenues sur salaire, atteignant donc un montant proche des 20 millions de dollars.

Le joueur s’est justifié en expliquant qu’il n’était pas apte mentalement à reprendre la compétition. Il souffrait aussi de douleurs au dos, blessure qui a poussé les Sixers à suspendre momentanément les amendes. Ce sont ces mêmes problèmes de dos qui l’empêchent de jouer avec les Nets depuis son arrivée à Brooklyn.

Ben Simmons prêt à temps pour les Playoffs avec les Nets ?