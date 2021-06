Big Three des Nets vs le Big Three du Heat période LeBron : Bosh donne son avis

Quand LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh ont uni leur force pour choper des titres, ils ont certes créé une des équipes les plus fortes de l’histoire moderne. Mais ils ont aussi et surtout lancé une tendance. Dernier exemple en date : le Big Three des Brooklyn Nets avec Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving.

Lésé par les blessures, BK apparaît comme probablement le prétendant principal au titre l’an prochain s’il n’y a pas de blessé. Seront-ils capables de glaner deux titres et d’atteindre quatre fois les Finales ? C’est ce qu’avaient réalisé LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh avec le Heat.

Chris Bosh, pourquoi il était le joueur le plus important du Miami Heat

D’ailleurs, pris dans leurs primes respectifs, lequel de ces trios l’emporteraient dans une opposition. Dur à dire. Mais Chris Bosh a sa petite idée. Du moins dans le cadre d’un trois contre trois :

« Je vais dire que ce serait eux », a expliqué CB4 dans une interview. « Je pouvais scorer plutôt pas mal, je serais compétitif dans un match comme ça, mais ils peuvent faire des choses que je n’ai jamais vues. » « Dans un match de 3-3, ce qui compte c’est ce qu’ils sont capables de faire. Ces gars pourraient mettre tous les tirs. Ils sont incroyables, regardez-les jouer. Les trois ont cette capacité à vous faire dire ‘C’est pas juste’. Je jouais plutôt bien en défense, mais là ce sera genre ‘Mais sur qui je vais défendre ?’ Je ne vais pas pouvoir défendre sur KD. Même si KD et moi faisons la même taille. Mon jeu ne correspond pas à ce type de basket (le 3-3). »

Encore une fois, la question ici porte uniquement sur du 3 contre 3. En 5 contre 5, les choses seraient différentes, chacune des trois stars n’auraient pas à défendre sur une des stars d’en face.

Comment les Bulls ont failli réunir LeBron, Wade et Bosh en 2010

Quoi qu’il en soit, à l’heure des anciens toujours un peu aigris, Chris Bosh, ça reste la grande classe !