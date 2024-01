Bilal Coulibaly a affronté… et contré Victor Wembanyama pour la première fois !

Bilal Coulibaly affrontait son ami et ex-coéquipier Victor Wembanyama cette nuit en NBA pour la première fois de leurs jeunes carrières. Les Spurs, emmenés par "Wemby", excellent et déterminant, l'ont emporté, mais Coulibaly a réussi à se montrer et à briller. Même dans des situations directes avec son probable futur camarade en équipe de France.

Lui qui avait raconté avant le début de la saison n'avoir jamais à réussi à contrer Victor Wembanyama, y est parvenu sur une séquence sur laquelle il est même parvenu à marquer dans la foulée sur la contre-attaque.

Bilal Coulibaly said he never blocked Victor Wembanyama in all their matchups as teammates over the years (at least since Wemby grew to 7-4). https://t.co/PRo0OFvktO

He just got credited w/ a block on Wemby in their first ever NBA meeting. pic.twitter.com/OjoVYWmJbr

— Chase Hughes (@chasedcsports) January 21, 2024