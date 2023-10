Bilal Coulibaly brille, Zion Williamson de retour

Le CQFR de mercredi est sorti, avec un point sur les matches de la nuit et un petit focus sur Bilal Coulibaly et Zion Williamson.

Dans le CQFR de ce mercredi 11 octobre, Antoine Pimmel et Shaï Mamou reviennent sur les matches de pré-saison de la nuit, avec les performances des Français, notamment de Bilal Coulibaly, et des autres, avec un petit mot sur les rumeurs d'expansion dans la ligue autour de Las Vegas et Seattle.

Le CQFR sur YouTube