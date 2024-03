Bilal Coulibaly OUT pour la fin de la saison

Bilal Coulibaly est sur le flanc et ne disputera pas la fin de la saison avec les Wizards.

On ne reverra malheureusement plus Bilal Coulibaly sur les parquets de NBA cette saison. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, le Français des Washington Wizards souffre d'une fracture au niveau du poignet droit contractée le 16 mars dernier contre Chicago et est forfait jusqu'à la fin de la saison.

Coulibaly va observer une période de repos et devrait être apte et sélectionnable pour les Jeux Olympiques si Vincent Collet fait appel à lui. L'ancien joueur des Mets a disputé 63 matches pour 15 titularisations, notamment ces dernières semaines sous les ordres de Brian Keefe.Le rookie de 19 ans est l'une des rares satisfactions de la saison des Wizards. Au-delà des statistiques - 8.4 points, 4.1 rebonds à 43.5% - Bilal Coulibaly a séduit tout le monde à Washington par sa maturité et ses aptitudes défensives hors du commun.

On a hâte de le revoir en NBA la saison prochaine et, pourquoi pas, à Paris pour participer à l'aventure olympique.