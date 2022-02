Bill Russell aura droit à son documentaire Netflix et c’est une superbe nouvelle

Bill Russell est une légende vivante et un monstre sacré. Mais ses exploits ont eu lieu à une époque tellement lointaine pour la plupart des fans de basket aujourd'hui, que sa place dans les classements all-time est rarement à la hauteur du joueur et du personnage. Netflix va peut-être aider sa cause en narrant son histoire encore trop peu connue du grand public non-Américain.

Un documentaire sur la vie et la carrière de Bill Russell va ainsi voir le jour; sous la direction de Sam Pollard (nommé aux Oscars à plusieurs reprises) et d'une armée de producteurs réputés, annonce Variety. Le contexte historique dans lequel le basketteur le plus titré de l'histoire de la NBA a évolué et ses prouesses individuelles et collectives seront décryptées dans ce qui s'annonce comme un must-see absolu, vraisemblablement pour 2023.

Après The Last Dance, et prochainement le documentaire sur les Showtime Lakers, il est bon de voir la NBA et ses acteurs phares être l'objet d'oeuvres de qualité comme celles-ci.

