Bill Russell est mort, la NBA pleure une légende sans égale

Boston et toute la NBA sont inconsolables. Bill Russell, légende parmi les légendes, s'est éteint à l'âge de 88 ans.

Un monstre sacré vient de nous quitter. Bill Russell, le joueur le plus important de l'histoire de la NBA avant que Michael Jordan ne débarque dans le paysage, s'est éteint dimanche à l'âge de 88 ans. Ceux qui ont vu jouer le basketteur le plus titré de la NBA (11 bagues avec les Celtics) sont évidemment de moins en moins nombreux, mais pas besoin d'avoir vécu le phénomène Russell en direct pour savoir l'impact qu'a eu le bonhomme sur et en dehors des terrains.

On ne parle pas que d'un joueur - certes absolument fantastique et outrageusement dominant, demandez à Wilt Chamberlain - mais d'un être humain hors-norme, obligé de composer avec le racisme de l'Amérique et de la ville de Boston alors qu'il était une superstar du sport et un activiste sans relâche.

L'ancien pivot des Celtics et son palmarès gargantuesques ne seront pas égalés de si tôt. Véritable seigneur des anneaux avec ses mains serties de bijoux (11 titres comme joueur, dont deux comme joueur/head coach), Bill Russell faisait partie de ces anciennes gloires qui avaient bien vieilli, dans le sens où il était plutôt de nature à encourager et à admirer se successeurs, qu'à leur rabâcher ses accomplissements et son âge d'or, tout en jouant parfois la carte de grand-père grincheux qui faisait rire son auditoire.

Les récits et les anecdotes autour de Bill Russell vont se succéder dans les prochains jours et c'est quelque part ce qui va permettre à beaucoup de mieux comprendre sa place dans la légende. De sa rivalité féroce avec Wilt Chamberlain, tantôt ami, tantôt ennemi, à ses succès phénoménaux comme joueur et head coach, en passant par son courage politique dans un contexte effroyable, Russell mérite d'être découvert par les générations qui ne se sont pas encore penchées sur son cas.

Les fans des Celtics, qui ont toujours compris l'importance de Bill Russell dans l'histoire de la franchise, commencent déjà à se recueillir devant la statue qui lui a été érigée à Boston. Tous sont conscients de la chance qu'ils ont eu d'avoir cette homme, cette légende, comme figure de proue de leur ville et de leur équipe.

Rest in power, Bill.

