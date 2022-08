Bill Russell était un monstre athlétique, peut-être plus encore que LeBron

A-t-on vraiment conscience de l'extraterrestre qu'était Bill Russell, disparu dimanche à l'âge de 88 ans ? Les images de ses exploits ne sont pas nombreuses et ceux qui l'ont vu jouer non plus. Celles qui existent permettent quand même de se rendre compte du monstre athlétique qu'était la superstar des Boston Celtics.

Quand les gens débattent autour du joueur le plus athlétique de tous les temps, Bill Russell est rarement cité. Lorsque Kendrick Perkins, avait déclaré il y a quelques semaines que LeBron James était le joueur le plus athlétique de tous les temps, Russell avait justement tiqué. Il avait profité d’une vidéo postée sur Twitter pour défendre sa candidature et sa legacy.

Le Hall-Of-Famer a ainsi rappelé qu’il aurait pu participer aux Jeux Olympiques de 56… en saut en hauteur ! Mais un seul sport était autorisé. Il était pourtant considéré comme le septième mondial et le deuxième meilleur Américain. Avec donc ine petite chance de médaille…

In 56 I could have made the Olympics in high jump but turned it down to play basketball instead we could only play one sport then. Track and Field News ranked me #7 high jumper in the world, I was ranked #2 in the US @ the time. @celtics @NBA pic.twitter.com/6FqZjiMlhG

— TheBillRussell (@RealBillRussell) June 17, 2020