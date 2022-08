Quand Bill Russell demandait un dollar de plus juste que Chamberlain juste pour l’emmerder

La rivalité entre Bill Russell et Wilt Chamberlain se manifestait aussi sur le plan financier. Et on n'hésitait pas à se montrer taquin...

Si elle n'est pas vraiment tangible pour les fans aujourd'hui, la rivalité entre Bill Russell, disparu dimanche à l'âge de 88 ans, et Wilt Chamberlain était intense et particulièrement divertissante dans les années 60. Les deux hommes ont alterné les périodes de froid et de franche amitié, avec un paquet d'histoires et de duels épiques entre monstres sacrés.

Bien que chacun se considérait comme le meilleur joueur NBA, ils avaient tous les deux un respect incommensurable pour l'autre. Pour Chamberlain, la question du GOAT ne pouvait par exemple pas inclure Michael Jordan puisque Bill Russell et ses 11 bagues avaient existé. Souvent agacé par son ami, Russell ne le considérait toutefois comme pas moins qu'un athlète et un basketteur hors du commun.

Il y a 57 ans, un joueur signait le premier contrat supérieur à 100 000 dollars par an en NBA. Il s'agissait alors de Wilt Chamberlain, ce qui avait particulièrement titillé l'ego de Bill Russell, qui passait pourtant comme plus humble et lucide que son rival. Figurez-vous que quelques jours seulement après que "The Stilt" a paraphé son nouveau deal lucratif (pour l'époque, évidemment...) Russell a entamé des négociations rapides et cocasses avec Boston.

Sa seule demande ? Gagner très exactement UN DOLLAR de plus que Chamberlain. L'objectif : rester le joueur le mieux payé de la planète, mais aussi faire enrager son meilleur ennemi. On imagine que les deux hommes ont réglé leurs différends salariaux sur les routes américaines lors des courses sauvages qu'ils improvisaient pendant l'intersaison...

