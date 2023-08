Les Bleus remettent ça en Lituanie, inquiétude pour Frank Ntilikina

L'équipe de France a conservé son invincibilité en préparation de la Coupe du monde 2023. Après avoir déjà battu la Lituanie à Orléans mercredi, les Bleus ont remis le couvert (76-70), cette fois à Vilnius, pour leur dernier match sur le sol européen avant de s'envoler lundi pour le Japon, une fois leurs affaires récupérées à Paris. Les hommes de Vincent Collet ont eu à faire à des Lituaniens plus solides et entreprenants que deux jours plus tôt, mais se sont accommodés de la dureté de leurs adversaires et de l'adresse extérieure de leurs adversaires.

Les Français ont varié les plaisirs avec, à nouveau, un jeu plutôt léché et collectif, dans lequel Guerschon Yabusele (19 pts, 6 rbds, 4 stls) a encore rayonné, aidé par l'impact de son camarade de raquette Rudy Gobert (12 pts, 8 rpds), par le playmaking de Nicolas Batum (7 pts, 7 asts, 5 rbds) et l'adresse de Frank Ntilikina (13 pts). A égalité à la pause, les Bleus ont progressivement accéléré et serré la vis, en gérant leur avantage au score. Un dernier panier d'Evan Fournier dans le money time a donné 6 points d'avance aux Tricolores pour stopper un run de 9-0 des Baltes, dans une fin de match malheureusement teintée d'inquiétude.

Frank Ntilikina, excellent depuis le début de la préparation, est sorti sur blessure, visiblement victime d'un claquage derrière la cuisse. A deux semaines du début de la compétition, et même s'il faut attendre des examens médicaux, sa participation à la compétition est malheureusement remise en question.

Le prochain match de l'équipe de France l'opposera au Japon, à Tokyo, jeudi (12h, heure française), avant un affrontement avec l'Australie dimanche prochain de bonne heure (6h, heure française). Les Bleus seront aux prises avec le Canada le 25 août (15h30, heure française), pour leur premier match de poule dans cette Coupe du monde 2023.

Le résumé de France-Lituanie sur beIN Sports

