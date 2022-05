Bob Cousy tacle JJ Redick : “Les gens avec moins de talent essaieront toujours de se faire un nom en critiquant”

Bob Cousy est un meneur de légende, même si le grand public a tendance à l'oublier. Six fois champion NBA avec Boston, le "Houdini of Hardwood" ne se mêle pas trop des débats sur la NBA actuelle et des comparaisons entre les époques. Sauf lorsqu'il est directement cité et un peu rabaissé, comme cela a été le cas il y a quelques jours. Cousy, 93 ans, est sorti de sa réserve après avoir entendu JJ Redick évoquer le fait qu'il jouait à l'époque contre des "pompiers et des plombiers", ce qui obligeait à relativiser son niveau par rapport à des basketteurs modernes, notamment Chris Paul.

On sait que Redick ne voulait initialement pas manquer de respect à Bob Cousy, mais c'est de cette manière là qu'il l'a encaissé lors de son passage sur Sirius XM. Que l'on soit d'accord ou non, on ne peut qu'apprécier de voir Cousy aussi combatif pour défendre son époque et ses contemporains, avec la pointe d'ironie et d'agacement qui va bien.

"Les gens avec moins de talent essaieront toujours de se faire un nom en critiquant les autres, dans l'espoir d'obtenir de l'attention et d'améliorer leur crédibilité. Lorsque l'on répond à des commentaires comme celui-là, on fait le jeu de ces gens-là. Je n'ai pas envie de faire ça. Je vais quand même défendre les pompiers et les plombiers avec lesquels j'ai joué où que j'ai affrontés. Voici le nom de quelques uns de ces pompiers : Bill Russell ? Un joueur pas trop mauvais. Wilt Chamberlain ? Vous vous souvenez de ce gars ? Il a dû éteindre quelques feux, oui, c'est possible. Elgin Baylor ? A mes yeux, encore aujourd'hui, le meilleur poste 3 de tous les temps. Même chez les meneurs, il y avait quelques types pas trop nuls, comme Oscar Robertson, qui a eu un trophée à son nom et est possiblement le meilleur joueur de l'histoire sur le rapport taille/talent. Jerry West n'était pas trop minable non plus. Ce gars que l'on appelait 'Hondo', John Havlicek, pas trop mal... Je crois que ces gars-là devaient être les meilleurs pompiers et plombiers du monde. Je suis fier d'avoir joué avec et contre eux".

Bob Cousy doit être en tout cas ravi de voir ses Celtics en finale de Conférence contre Miami, surtout après leur victoire dans le game 2. Une fois que JJ Redick aura décrypté cette rencontre, on espère le voir revenir sur ce que lui a répondu son glorieux aîné...

