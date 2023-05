Bob Myers s’en va, c’est la fin d’une ère à Golden State

L'architecte des Golden State Warriors tels qu'on les connaît depuis le début de leur dynastie tire sa révérence. Bob Myers, le patron sportif de la franchise depuis 2012, a annoncé à ESPN la fin de son aventure en Californie. En fin de contrat, Myers ne prolongera pas et se dirige vers d'autres horizons.

Le travail réalisé par Bob Myers sur plus d'une décennie est colossal. Il est parvenu à construire autour de Stephen Curry et Klay Thompson en draftant Draymond Green et Harrison Barnes, en visant juste dans le reste du recrutement et en remplaçant Mark Jackson par Steve Kerr pour remporter le titre en 2015. Après l'échec de 2016, Myers a réussi à faire venir Kevin Durant avec le succès que l'on connaît, puis, après son départ, à rebâtir l'équipe intelligemment avec l'ajout d'Andrew Wiggins, décisif dans la quête du titre en 2022.

Il se dit que le dirigeant de 48 ans est convoité par des franchises dans d'autres sports, grâce à son talent de gestionnaire qui semble effectivement exportable. On imagine que certaines équipes en NBA ne sont pas contre l'idée de lui faire de la place.

Pour le remplacer, les Warriors songent à une solution interne. Les noms de Mike Dunleavy Jr et de Kirk Lacob (le fils du propriétaire). Certains dossiers chauds, notamment celui concernant Draymond Green, seront donc gérés par quelqu'un d'autre que Bob Myers, ce qui n'est pas forcément rassurant pour les fans de Golden State.

Klay Thompson, l'anecdote forte de Bob Myers sur sa blessure