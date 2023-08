Bobby Portis, une immense fierté de jouer pour Team USA

Il ne s'agit pas d'un secret, les stars NBA ont parfois tendance à bouder les compétitions FIBA. Sur cette Coupe du monde 2023, la sélection américaine va devoir composer sans plusieurs très grands joueurs. De son côté, Bobby Portis n'a pas hésité une seule seconde face à cette opportunité.

Convoqué par le sélectionneur Steve Kerr pour ce tournoi, l'intérieur des Milwaukee Bucks compte vivre à fond cette expérience. Lors d'un entretien accordé à Yahoo Sports, l'ex-joueur des Chicago Bulls a affiché sa fierté de représenter son pays.

"C'est juste une question de fierté. Évidemment, quand les gars portent le maillot de leur pays respectif, c'est un peu plus personnel. Vous êtes né dans ce pays. C'est ce que vous représentez. Vous avez votre propre hymne et des choses comme ça qui représentent quelque chose de plus grand que vous.

Lorsque vous jouez pour votre équipe NBA, vous représentez votre ville, votre mère ou votre père, vos proches, votre femme et vos enfants, tout ce que vous considérez comme votre famille. Mais maintenant, vous représentez avant tout un pays tout entier.

Alors nous, nous voulons venir et leur offrir un bon spectacle. Pas seulement faire le show et tout ça, mais gagner est un spectacle pour moi. La victoire est importante et, évidemment, la victoire est importante pour les États-Unis, c'est certain", a insisté Bobby Portis.

A 28 ans, Bobby Portis sera l'un des vétérans de cette jeune équipe américaine. Et il compte bien rappeler l'importance de Team USA auprès de ses coéquipiers.

Difficile de s’adapter au basket FIBA ? La belle réponse de Bobby Portis