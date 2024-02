Bobby Portis échangé contre Grant Williams ?

Les Milwaukee Bucks et les Dallas Mavericks auraient discuté d’un swap entre Grant Williams et Bobby Portis.

La deadline approche. Les équipes NBA ont jusqu’au jeudi 8 pour mettre sur place des échanges afin d’ajuster leur effectif avant la dernière ligne droite de la saison. Plusieurs franchises ambitieuses espèrent se relancer en mettant la main sur un atout supplémentaire. Les Milwaukee Bucks et les Dallas Mavericks font partie de ces formations qui espèrent se donner un coup de boost en faisant une bonne affaire. Du coup, elles pourraient se mettre d’accord entre elles. Selon Marc Stein, les dirigeants auraient entamé des négociations pour un échange entre Bobby Portis et Grant Williams.

Les Bucks ont sans doute besoin d’un stoppeur extérieur et de « 3 and D » mais il est difficile de comprendre l’intérêt de ce trade, si seulement il devait avoir lieu. Portis reste un meilleur joueur que Williams aujourd’hui, même si son apport est éventuellement plus facile à remplacer (scoring et rebonds en sortie de banc).

Signé par les Mavericks pour 54 millions sur 4 ans l’été dernier, Grant Williams n’a pas forcément fait ses preuves dans le Texas. Il alterne le bon et le nettement moins bon depuis le début de la saison et tourne à un peu plus de 8 points et 37% derrière l’arc. Bobby Portis est à 12 points et 6 rebonds avec même 38% de réussite à trois-points.

Au-delà de la rumeur en question, ça rend à montrer que Dallas se cherche un intérieur tandis que Milwaukee est porté sur les ailiers polyvalents.