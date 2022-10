Bojan Bogdanovic déjà prolongé par les Pistons

Les Detroit Pistons en ont vu assez. Après deux semaines de compétition, Bojan Bogdanovic a déjà convaincu ses dirigeants de l’intégrer au jeune projet qui se met en place. Selon ESPN, il a été prolongé pour 39 millions de dollars sur deux ans. Son contrat arrivait à expiration l’été prochain et le voilà désormais lié à la franchise du Michigan jusqu’en 2025.

L’ailier croate est pour l’instant le meilleur marqueur des Pistons avec 22,7 points de moyenne en 7 matches. Il affiche notamment d’excellents pourcentages : 52% aux tirs, 50% à trois-points. Il est un élément intéressant autour des prometteurs Cade Cunningham et Jaden Ivey. Il étire les lignes en attaque et apporte son expérience.

Bojan Bogdanovic est aussi susceptible d’être plus facilement échangé après cette prolongation, si jamais les Pistons décidaient de prendre une autre route en cours de saison. En effet, un contrat plus long signifie aussi qu’il possède une valeur marchande un peu plus élevée.