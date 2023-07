On le savait, même s'il avait indiqué qu'il voulait disparaître des médias pendant un temps, Victor Wembanyama allait forcément voir son nom apparaître ici et là. Dans l'émission The Carton Show, Tim Hardaway Sr a fait comme Jamal Murray, c'est à dire comparer le prodige français à Bol Bol, la dernière recrue en date des Phoenix Suns. Si Murray avait simplement dit que leurs styles de jeu étaient comparables, Hardaway est allé un peu plus loin en affichant davantage de confiance envers l'ancien intérieur des Denver Nuggets que pour Victor Wembanyama.

"Je pense que Bol Bol est meilleur que Victor Wemba...mama, peu importe son nom. Bol a un meilleur talent sur le plan physique est est plus prêt à jouer dès maintenant en NBA que ne l'est Victor. Frank Vogel le voulait à Phoenix et il va y rester. Il le voulait comme point d'ancrage pour contrer des tirs, attraper des passes lobées et marquer des paniers faciles".

Le fait que Tim Hardaway écorche le nom du n°1 de la Draft 2023 alors qu'il l'a entendu et lu à peu près partout depuis au moins 6 moins ne fait pas très sérieux, mais passons. Bol Bol est très talentueux, mais il a surtout 4 ans d'avance sur Victor Wembanyama en termes d'expérience NBA, mais aussi un paquet de blessures en plus à l'heure qu'il est. Sa saison dernière avec Orlando a été très bonne, mais c'est aussi et surtout la première lors de laquelle il a pu enchaîner les matches.

Attendons quand même de voir ce qu'il donnera avec Phoenix, sur un temps de jeu probablement limité. Si Frank Vogel et le front office des Suns avaient pu choisir entre Bol Bol et Wembanyama, on imagine quand même que leur choix se serait porté sur le Français...

Late Session : le replay du mardi 18 juillet