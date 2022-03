On ne verra plus les crossovers dévastateurs et les actions à 4 points de Jamal Crawford, qui tire sa révérence à 42 ans.

Ses fans espéraient encore le voir faire une dernière pige en NBA. Après tout, son ball handle surnaturel et sa capacité à shooter sont immortels, non ? Il n'en sera rien. Jamal Crawford, l'un des meilleurs 6e hommes de l'histoire de la NBA (élu trois fois, un record qu'il co-détient avec Lou Williams) a annoncé sa retraite officielle des terrains ce lundi.

"J-Crossover", 42 ans depuis le mois dernier, a renoncé à retrouver un spot dans la ligue et va se consacrer à sa nouvelle vie. On le reverra évidemment sur le circuit Pro-AM où il a été l'objet de nombreuses vidéo virales, et peut-être dans un championnat du type BIG3 League.

On avait revu Jamal Crawford sous le maillot des Nets la saison dernière, mais son ultime coup d'éclat restera celui de 2019, avec Phoenix. A 39 ans et 20 jours, il avait, grâce à ses 51 points inscrits contre Dallas, battu deux records : celui du plus vieux joueur à atteindre 50 points ou plus, mais aussi celui du plus grand nombre de points marqués par un joueur en sortie de banc.

Crawford tire sa révérence avec 19 saisons NBA et 19 419 points à son actif.

“ Goodbye to the game, all the spoils the adrenaline rush.” Thank you basketball, I owe you everything …..✌🏾 pic.twitter.com/PpKYjoqz9p — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) March 21, 2022

Axel Toupane lâche un move à la Jamal Crawford en G-League !