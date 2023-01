Les Nuggets prêts à lâcher Bones Hyland ?

Les Denver Nuggets sont premiers à l’Ouest et ils disposent de suffisamment d’arguments pour viser le titre cette saison. Mais la franchise ne serait pas contre un renfort d’ici la deadline pour maximiser ses chances de sortir vainqueur de sa Conférence. Selon Shams Charania, les dirigeants pourraient sacrifier Bones Hyland dans cette optique.

Les Minnesota Timberwolves auraient notamment manifesté de l’intérêt pour l’arrière de 22 ans. Peut-être en incluant par exemple Naz Reid dans un package. En effet, les Nuggets cherchent un nouveau back-up pour Nikola Jokic et le troisième pivot des Wolves, bien que talentueuse, est théoriquement barré par Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns alors que son contrat rookie arrive à expiration.

The Nuggets are in active trade conversations around guard Bones Hyland, with teams such as the Timberwolves expressing interest, sources tell @ShamsCharania.

Latest trade deadline intel: https://t.co/1TlbsNMyPf pic.twitter.com/B7qOdZITZG

