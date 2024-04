Bonne nouvelle pour les Wolves, KAT va revenir à temps !

Naz Reid a beau être excellent et compenser en partie le scoring de Karl-Anthony Towns, les Wolves peuvent se frotter les mains. D'après Shams Charania de The Athletic, KAT est en avance sur les prévisions des médecins après sa blessure au ménisque. L'intérieur All-Star a même repris l'entraînement et participé à une opposition lundi, après […]

Naz Reid a beau être excellent et compenser en partie le scoring de Karl-Anthony Towns, les Wolves peuvent se frotter les mains. D'après Shams Charania de The Athletic, KAT est en avance sur les prévisions des médecins après sa blessure au ménisque. L'intérieur All-Star a même repris l'entraînement et participé à une opposition lundi, après la victoire de son équipe face aux Lakers.

La bonne nouvelle est que l'on devrait revoir Towns en action avant le début des playoffs, pour lui permettre d'accumuler des minutes et de revenir petit à petit en forme. Avant sa blessure, l'ancien joueur de Kentucky était excellent et tournait à plus de 22 points et 8 rebonds de moyenne à 50% d'adresse globale et 42% à 3 points.

A l'heure de ces lignes, les Minnesota Timberwolves sont co-leaders de la Conférence Ouest avec les Denver Nuggets.