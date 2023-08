Les Celtics ont déjà choisi leur meneur titulaire

Le transfert de Marcus Smart et l’arrivée de Kristaps Porzingis rebattent les cartes dans la rotation des Celtics. Au-delà des quelques valeurs sûres, essentiellement Jayson Tatum et Jaylen Brown, Boston doit revoir son cinq de départ. Une chose est déjà arrêtée : Derrick White en fera partie.

« Derrick (White) sera notre meneur titulaire. Et il sera l’un de nos extérieurs titulaires », a éludé Joe Mazzulla, en conférence de presse. On ne peut plus clair.

Jaylen Brown a-t-il « braqué » les Celtics ?

L’ancien joueur des Spurs sort probablement de la meilleure saison de sa carrière. Il a été titularisé lors de 16 des 20 matches des Celtics en playoffs, où il s’est révélé très précieux. Il affiche, en postseason, des moyennes de 13,4 points, 3 rebonds et 2,1 passes par rencontre, à 50,5 % aux tirs, dont 45,5 % à trois points. Une efficacité redoutable.

Surtout, impossible d’oublier son buzzer beater lors du Game 6 des Finales de Conférence face à Miami, pour forcer un septième match. En prenant également en considération ses qualités défensives, Derrick White constitue une superbe option à la mène pour Boston. Malcolm Brogdon, Sixième homme de l’année en titre, restera donc probablement sur le banc, à moins que Joe Mazzulla ne décide de nous surprendre.

Podcast #104 : Must watch, quelles équipes regarder en NBA cette saison ?