Les Celtics hués par leurs propres supporters…

Les supporters des Boston Celtics sont des connaisseurs. Il y a une culture basket, et même plus globalement sportive, dans cette ville. Il y a une Histoire. Mais ils sont aussi exigeants. Perdre un Game 5, ça arrive. Mais le public du Massachusetts n'a pas pu encaisser le fait de voir les joueurs se faire dominer de la sorte par les Philadelphia Sixers, une équipe rivale. Alors qu'ils comptaient presque 20 points de retard dans le troisième quart-temps, les fans ont commencé à siffler les Jayson Tatum et compagnie. On imagine que le moment a été douloureux pour les hommes de Joe Mazzulla. Ils vont devoir se racheter lors du Game 6 pour justement accrocher un Game 7 devant leur public.