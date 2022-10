Boston jouera sans Robert Williams pendant environ 40 matches, ça s’annonce chaud

Les Boston Celtics vont devoir faire le dos rond pendant toute une moitié de saison sans Robert Williams. "Time Lord", excellent et précieux la saison dernière sur le plan défensif et en progression constante, ne va pas précipiter son retour. L'intérieur de 25 ans, qui a serré les dents pendant tous les playoffs avec une blessure au genou, manquera environ 40 matches le temps de totalement récupérer.

Williams a subi une intervention récente avec injection de plasma. Son importance est telle dans la dynamique de l'équipe qu'il va être intéressant de voir de quelle manière Joe Mazzulla, le coach intérimaire des Celtics, va opérer en son absence. En 61 matches de saison régulière, Robert Williams tournait à 10 points, 9.6 rebonds et 2.2 contres de moyenne la saison dernière. Durant la post-saison, il a souffert mais tout de même été impliqué dans parcours jusqu'aux Finales.

Lors du dernier match de pré-saison, Boston s'est présenté sous un visage très small, avec Derrick White, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum et Al Horford. Mazzulla peut reconduire ce groupe ou décider de réintégrer Grant Williams.

According to @ShamsCharania on #RunItBack this morning, #Celtics big man Robert Williams recently underwent a PRP procedure in his knee and could return in the second half of the season pic.twitter.com/rSb7EPsWP2

