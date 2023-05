Le CQFR du jour est servi. Au menu du jour, le game 1 entre Boston et Miami. Antoine Pimmel et Shaï Mamou au rapport !

Comme chaque matin de la semaine, on revient sur les matches et l'actualité de la nuit dans le CQFR avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou. Aujourd'hui, un seul match à décortiquer, le game 1 de la finale de la Conférence Est entre Boston et Miami, avec un Jimmy Butler toujours prêt à faire taire les sceptiques.

Le CQFR sur les plateformes audio