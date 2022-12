Bradley Beal, une position claire des Wizards ?

Comme très souvent ces dernières années, le nom de Bradley Beal revient dans les rumeurs. Pourtant, l'été dernier, l'arrière a signé une prolongation XXL aux Washington Wizards : 250 millions de dollars sur 5 ans. Le tout avec une "no-trade clause".

Mais pour rejoindre une équipe ambitieuse, le natif de Saint-Louis ne va probablement pas mettre son véto. Et récemment, une équipe se trouvait visiblement à l'affût : les Los Angeles Lakers. L'objectif : l'associer à LeBron James et Anthony Davis pour viser, à nouveau, le titre NBA.

Sur le papier, on peut comprendre l'intérêt des Angelenos. Et il serait très certainement mutuel avec Beal. Mais quid des intentions des Wizards ? Selon les informations du journaliste de The Athletic Josh Robbins, les dirigeants de Washington n'ont pas prévu de trader le joueur All-Star.

Chez les Wizards, la direction valorise grandement Beal. Sur le marché, la formation de DC aurait du mal à récupérer un joueur de ce calibre. Du coup, ils ont toujours l'envie de construire une équipe performante autour de lui.

Un choix compréhensible, surtout après l'investissement XXL réalisé lors de la dernière intersaison. Reste tout de même à connaître l'implication de Bradley Beal dans ce projet.

Kevin Durant sur Bradley Beal : “C’est un Hall of Famer, un All-Star”