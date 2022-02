Bradley Beal ne sait toujours pas ce qu’il veut pour son avenir

Bradley Beal est à un tournant de sa carrière. En plein dans son prime, l'arrière de 28 ans peut tester le marché l'été prochain. Il sera, avec James Harden et Kyrie Irving s'ils ne prolongent pas aux Brooklyn Nets, le joueur le plus convoité du marché. Forcément, ça pèse dans son esprit. Selon David Aldridge, la star des Washington Wizards serait fortement tiraillé entre son envie de rester à D.C. et celle de rejoindre une équipe plus ambitieuse.

Il craindrait notamment que les Wizards ne puissent pas l'entourer comme il se doit. Peut-être que ces rumeurs sortent aussi dans les médias pour mettre de la pression sur le management. Mais il est déjà acquis que la franchise de Washington va lui offrir le max sur 5 ans, soit environ 242 millions de dollars. De quoi le motiver. Surtout que Bradley Beal aurait une réelle envie de passer toute sa carrière avec la même équipe.

Néanmoins, les autres organisations seraient au parfum de ses hésitations. Et elles garderaient en tête le fait qu'il est peut-être plus ouvert à un départ que ce qu'il le laisse penser. Surtout si les Wizards ne se qualifient pas pour les playoffs en fin de saison.

Bradley Beal, un problème inquiétant au poignet ?