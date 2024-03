Brandon Ingram, NOLA peut souffler

Après sa sortie sur blessure contre Orlando, on a craint quelque chose de sérieux pour Brandon Ingram. Bonne nouvelle pour les Pelicans et leur ailier, touché au genou gauche dans le 3e quart-temps, il ne devrait manquer "que" deux semaines de compétition minimum. L'inquiétude de quelque chose de ligamentaire ou longue durée a été écartée. Si c'est dans tous les cas un peu problématique pour la fin de la saison régulière, puisque les Pelicans sont en course pour les places 4 à 6 à l'heure qu'il est, la probabilité de revoir Brandon Ingram apte pour le début des playoffs est grande.

Cette saison, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers tourne à près de 21 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne.