Brandon Ingram signe avec Jordan Brand

Jordan Brand continue d'élargir son roster de jeune loups, et annonce la signature du très talentueux Brandon Ingram. Après Jayson Tatum, Luka Doncic, Zion Williamson, et des ambassadeurs de luxe comme Chris Paul, Bradley Beal ou encore Paolo Banchero, la marque au Jumpman continue de se placer comme le leader incontournable du moment.

Numéro 2 de la draft 2016, devenu star des New Orleans Pelicans (et qui épaulera son poto Zion Williamson), Brandon Ingram colle parfaitement avec ce que recherche JB : du talent et une mentalité de winner. Et quelle meilleure scène que celle des championnats du monde FIBA pour exposer les coloris de la nouvelle Air Jordan 38, dont le fameux “FIBA” que nous vous avions présenté il y a quelques semaines.

Nul doute que ce sera également sa chaussure favorite pour la prochaine saison à venir.