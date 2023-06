Brandon Miller a séduit Michael Jordan et devrait être drafté en n°2 par Charlotte

Michael Jordan va se désengager petit à petit de ses responsabilités avec les Charlotte Hornets, dont il a vendu son actionnariat majoritaire très récemment. Pour l'heure, "MJ" continue d'opérer comme le patron de la franchise et il a ainsi assisté aux deuxièmes workouts de Brandon Miller et Scoot Henderson à l'approche de la Draft 2023.

A en croire Adrian Wojnarowski, Jordan et le reste de l'assistance ont été impressionnés par Miller, bien plus en tout cas que lors de son premier workout. A tel point que d'après l'insider d'ESPN, les Hornets drafteront l'ailier d'Alabama avec le pick n°2 dans la nuit de jeudi à vendredi. La présence de LaMelo Ball, avec lequel le profil de Brandon Miller semble plus complémentaire, pousse également vers cette conclusion.

Tout est donc en place pour que Scoot Henderson, qui a lui aussi séduit son monde lors de chacune de séances auxquelles il a participé, file à Portland avec le pick n°3, peut-être pour préparer l'après Damian Lillard. Rappelons que le meneur All-Star est susceptible de demander un trade si les Blazers ne lui montrent pas de signes d'ambition en échangeant ce pick contre un ou plusieurs joueurs confirmés.

La Draft 2023 aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 2 heures du matin. Dès jeudi matin, vous pourrez suivre les dernières nouvelles sur BasketSession dans un live texte dédié à cet événement exceptionnel. Jeudi soir, à 23 heures, vous pouvez également venir nous rejoindre en direct sur Twitch pour une Late Session exceptionnelle qui lancera cette Draft 2023.