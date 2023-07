Brandon Miller ne sait pas qui est Khris Middleton ?!

Brandon Miller n'a pas franchement l'air d'être un "student of the game". A priori, il aurait du mal à reconnaître Khris Middleton dans la rue...

Quand on voit l'ascension d'Anthony Edwards, qui avait avoué ne pas suivre la NBA plus que ça avant d'être drafté, on se dit qu'il est possible de devenir All-Star sans être un "student of the game". Brandon Miller semble être un peu dans le même moule... En tout cas, une courte vidéo où on le voit en train de choisir un cinq de départ à l'aide d'une application qui fait défiler des visages de joueurs de la ligue sous ses yeux, donne l'impression que le nouvel ailier des Charlotte Hornets a quelques petites lacunes.

S'il reconnait sans mal Zach LaVine, Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo - on passera sur le fait qu'il ne sélectionne pas Jimmy Butler - c'est plus compliqué lorsque Khris Middleton apparait sous ses yeux en même temps qu'Isaiah Hartenstein.

"Je ne connais pas ces deux-là. Allez, je vais garder le small forward, qui que ce soit".

Idem lorsque le choix de Jonas Valanciunas lui est imposé.

"Mon cinq est solide, on peut gagner le titre avec ça. Même si je ne connais pas le pivot".

Dennis Smith Jr, le meneur des Brooklyn Nets, a été un peu choqué par la vidéo.

"Purée... Je vais prévenir mes coéquipiers que beaucoup de ces jeunots ne regardent plus le basket..."

Dans un registre différent, Amen Thompson est quand même beaucoup plus calé, même si ça ne présage en rien de sa réussite ou non en NBA. La preuve.