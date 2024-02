Brandon Miller, une semaine à la Iverson !

Les Hornets font, comme prévu, une saison très médiocre. En revanche, leur choix de sélectionner Brandon Miller plutôt que Scoot Henderson avec le pick n°2 l'an dernier est pour le moment le bon. Avec plus de 16 points de moyenne à 44% (38% à 3 pts), Miller a montré des signes très prometteurs de talent offensif, auxquels il a parfois joint une panoplie all-around, en tout cas autant que possible dans cette saison compliquée.

Au fil des semaines, l'ancien universitaire d'Arkansas semble monter en puissance. Sur ses 5 derniers matches, joués en l'espace d'une semaine, Brandon Miller tourne à 29.8 points de moyenne avec des pourcentages de haut niveau : 49% au global, 45% à 3 points et 86% sur la ligne. C'est simple, sur cette fenêtre d'une semaine, il faut remonter à 1997 pour trouver un rookie capable de scorer autant en 7 jours. Il s'agissait d'Allen Iverson, qui avait déjà montré à l'époque sa capacité à facilement dépasser la barre des 30 points. "AI" avait remporté le titre de Rookie of the Year, ce qui ne sera pas le cas de l'ailier de Charlotte.

Les deux joueurs n'ont rien à voir, les époques non plus, mais une chose est sûre : Miller travaille bien, même dans un contexte difficile, et est une source d'espoirs pour les Hornets.