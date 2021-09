Brandon Roy réhabilite Greg Oden : « Un talent digne du Hall of Fame »

Avec une lecture un peu simpliste de l'histoire, il est facile de se dire que les Portland Trail Blazers ont commis un péché mortel en draftant Greg Oden en première position lors de la Draft 2007, plutôt que Kevin Durant. Oden est souvent décrit comme un "bust", alors qu'il a simplement été trahi très tôt par son corps et n'a jamais pu enchaîner les saisons.

Brandon Roy, un autre fantastique talent foudroyé par les blessures, a tenu à réhabiliter son ancien coéquipier lors de son passage dans le podcast de Michael Porter Jr, "Curious Mike". A l'instant où il a partagé le terrain avec l'ancien pivot d'Ohio State, Roy a compris que les Blazers avaient drafté un joueur unique et qui pouvait lui permettre de rêver à la récompense suprême.

"Ce que je vais dire ne doit rien enlever à Kevin Durant. Il est au niveau des dieux que sont Michael Jordan, Kobe Bryant, etc... Mais c'était encore une époque où on faisait du post-up en NBA et où les big men étaient au centre du jeu. Dès les premiers workouts, on a vu que Greg savait courir. Puis dans les oppositions, l'équipe qui gagnait était toujours celle de Greg.

On était tous forts, mais Greg Oden défendait mieux que tout le monde, prenait les rebonds, maintenant toutes les actions en vie... J'ai appelé mon père, qui m'a demandé à quel point Greg était bon. Je lui ai répondu qu'on pouvait gagner le titre avec lui. C'est la première fois de ma carrière que j'avais cette sensation. Voilà à quel point il était fort.