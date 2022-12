Brittney Griner libérée et bientôt de retour aux Etats-Unis !

Quelle nouvelle magnifique ! Brittney Griner a été libérée par la Russie ce jeudi et est en route pour les Etats-Unis, ont annoncé les autorités américaines. Le président US Joe Biden a confirmé avoir pu discuter avec la joueuse du Phoenix Mercury, détenue depuis février 2022 en Russie, et a indiqué qu'elle serait sous peu de retour sur le sol de son pays natal.

Arrêtée dans un aéroport en début d'année avec de l'huile de cannabis dans ses bagages, Griner a été condamnée à 9 ans de prison il y a quelques semaines, avant d'être transférée dans une colonie de travail. D'après les premières informations qui nous parviennent des médias américains, les Etats-Unis ont accepté de libérer en échange le trafiquant d'armes Viktor Bout, qui sera lui expédié à Moscou dans les plus brefs délais. Pour rappel, l'histoire de Bout avait inspiré le personnage joué par Nicolas Cage dans le film "Lord of War".

Brittney Griner va vraisemblablement pouvoir passer les fêtes en famille et, si elle est psychologiquement apte à le faire, reprendre le cours de sa carrière brutalement interrompue il y a 10 mois. Elle avait notamment été privée de WNBA et de la Coupe du monde 2022.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022