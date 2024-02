LeBron James réagit sur Bronny James : “Laissez-le tranquille”

Bronny James ne figure plus sur l'une des principales mock drafts 2024 et ça a poussé LeBron James à s'exprimer.

Bronny James peut rejouer au basket et c'est déjà une victoire un peu plus de 7 mois après un arrêt cardiaque survenu à l'entraînement. Le jeune homme poursuit son rêve, même si ses débuts avec USC sont plutôt discrets sur le plan individuel. Il marque à peine plus de 5 points par match. Le fils aîné de LeBron James n'est plus vraiment perçu comme un prospect, en tout cas pour une arrivée prochaine en NBA. Il est sorti des mock drafts 2024 et est désormais annoncé en 2025.

"Est-ce que vous pouvez le laisser être un gamin et profiter de la fac ? Le boulot et ses résultats parleront pour lui, peu importe ce qu'il décide de faire. Il s'en fout des mock drafts, il s'entraîne", tweetait notamment le King.

LeBron chimes in on Bronny's critics and mock draft placing pic.twitter.com/74DwLSpJsN — Bleacher Report (@BleacherReport) February 26, 2024



Dans la foulée, LeBron James a retiré sa publication. Peut-être parce que beaucoup lui ont fait remarquer qu'il était le premier à beaucoup mettre son fils en avant ?

Bronny James sera de toute façon toujours dans le feu des projecteurs puisqu'il est le fils de LeBron. En tout cas, l'évolution de la situation montre que le natif d'Akron ne choisira probablement pas sa destination en fonction d'une draft hypothétique de son garçon. Il pourrait même prolonger pour trois ans avec les Los Angeles Lakers cet été.