Bronny James vise la NCAA, plusieurs facs déjà sur les rangs

Bronny James n'est pas considéré comme l'un des dix meilleurs joueurs de sa génération mais son affiliation en fait évidemment l'un des prospects les plus scrutés et les plus convoités. Et malgré cette pression qui nous paraît difficile ne serait-ce qu'à imaginer, le gamin fait son chemin. Il continue de rêver d'une carrière en professionnel, comme son père LeBron James. Pour ça, le jeune homme sait déjà à peu près quelle route il veut emprunter. Et ça ne passera pas par la G-League. Il devrait a priori suivre un cursus classique en rejoignant l'université à l'issue de sa scolarité au lycée.

Il s'apprête à faire sa dernière saison à Sierra Canyon. Avant donc de rejoindre la NCAA. Plusieurs programmes sont déjà sur les rangs. Il s'agirait d'UCLA, d'USC, Michigan, Ohio State et Oregon notamment. Bronny James aura donc l'embarras du choix. Après, pour vraiment s'affirmer en NBA, il devra encore énormément progresser.

LeBron a déjà répété à plusieurs reprises que son ultime objectif était de jouer dans la grande ligue avec son fils. Ce n'est pas trop mal parti.