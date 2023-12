Bronny James a fait ses grands débuts avec USC

Le fils aîné de LeBron James, Bronny James, a retrouvé les terrains et il a pu jouer son premier match en NCAA.

LeBron James avait promis qu’il serait présent pour les débuts de son fils Bronny James avec la faculté d’USC. Il a tenu parole. Juste après avoir remporté la NBA Cup et le trophée de MVP du tournoi avec les Los Angeles Lakers, le King a embarqué dans un avion en direction de la Californie pour assister à la rencontre entre les Trojans et Long Beach State.

Un peu moins de 10 000 spectateurs ont assisté à la grande première du fils aîné de la fratrie James. Bronny a fait son grand retour à la compétition, un peu moins de cinq mois après avoir été victime d’un arrêt cardiaque lors du séance d’entraînement. Il avait alors été hospitalisé pendant trois jours avant d’être opéré du cœur.

Le jeune homme a eu le feu vert pour rejouer au basket fin novembre et il a donc disputé son premier match universitaire ce weekend. Limité à 16 minutes en sortie de banc, il a compilé 4 points, 3 rebonds, 2 passes et un contre par derrière qui n’est pas sans rappeler ceux de son glorieux paternel. USC a tout de même perdu après prolongation (79-84).

« Je veux juste remercier tout le monde. La clinique, mes parents et mes frères et sœurs qui m’ont soutenu dans ces moments difficiles. Mes coaches, mes coéquipiers, mes autres entraîneurs. Ils ont été avec moi depuis le début et je leur en suis reconnaissant », confiait l’intéressé.

Bronny James a longtemps été pressenti pour être drafté au premier tour en 2024. Sa cote a évidemment chuté depuis mais c’est déjà une victoire qu’il puisse rejouer au basket. Le plus important étant bien entendu le fait qu’il soit en bonne santé.