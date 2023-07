Bronny James victime d’un arrêt cardiaque, son état est stable

Bronny James a été victime d'un arrêt cardiaque mardi en Californie. Il a été pris en charge rapidement et n'est plus en soins intensifs.

C'est une nouvelle effrayante et terrible qui vient d'être relayée par Shams Charania de The Athletic. Bronny James, le fils de LeBron James, qui s'est récemment engagé avec la fac de USC, a été victime d'un arrêt cardiaque ce mardi, lors d'une séance d'entraînement sur le campus. Le staff médical de l'université a été en mesure de le prendre rapidement en charge, son état est jugé stable et le fils aîné de la superstar des Lakers n'est plus en unité de soins intensifs.

A cette heure, si son état paraît hors de danger, la famille James demande du respect et de l'intimité pour entourer Bronny et lui permettre de récupérer.

Une fois que de plus amples nouvelles, que l'on espère rassurantes, auront été fournies par la famille ou par les Trojans, avec lesquels Bronny James devait débuter sa carrière universitaire à la rentrée, nous vous en informerons évidemment. Il faudra alors se demander quelles conséquences ce grave problème de santé aura sur son ambition de devenir basketteur professionnel et sur sa vie de tous les jours.

Nous adressons tous nos voeux de guérison à Bronny James, qui fêtera ses 19 ans en octobre prochain, et à ses proches.

