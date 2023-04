Maintenant que la saison des Brooklyn Nets est terminée, ils peuvent désormais se concentrer sur leur intersaison. Et avec un embouteillage à l’aile, avec Mikal Bridges, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith et Royce O’Neale, des transferts sont à prévoir.

Bridges, qui a pris une nouvelle dimension depuis son trade, est certainement intouchable aux yeux du front office. Avec ses moyennes de 26,1 points à 47,5 % au tir, dont 37,6 % à trois points, et 4,5 rebonds, l’ailier ressemble de plus en plus à une star. Son contrat (environ 23 millions de dollars par an sur les trois prochaines années), déjà avantageux à sa signature, est devenu l’un des meilleurs de NBA.

En parallèle, les Nets ont fait de Cam Johnson, agent libre "restricted", l’une des priorités de leur intersaison. Ce sont donc les deux autres ailiers de l’effectif qui pourraient quitter New York cet été.

Cam Johnson, la priorité des Nets à l’intersaison

Dorian Finney-Smith et Royce O’Neale vers la sortie

En manque de réussite (35,1 % au tir), la transition vers une nouvelle équipe a été particulièrement difficile pour Dorian Finney-Smith. Si ses premiers résultats décevants à Brooklyn ont légèrement altéré sa valeur, il reste tout de même un défenseur de premier plan et constitue une pièce intéressante sur le marché.

D’après Marc Stein, les Nets devraient recevoir plusieurs offres pour lui, ainsi que pour Royce O’Neale. Le vétéran de bientôt 30 ans n’a pas vraiment sa place dans le projet jeune de la franchise. Au contraire, il serait un ajout parfait pour un contender, tant pour sa défense que pour son adresse extérieure (38,9 % à trois points cette saison).

Au-delà de ces deux joueurs, principaux candidats à un trade, Sean Marks cherchera probablement une porte de sortie pour Ben Simmons. Trouver un partenaire intéressé s’avèrera cependant beaucoup plus difficile dans ce cas de figure.

