Brooklyn Nets/Miami Heat : leurs ambitions et… la réalité

Les Nets surmonteront-ils la blessure de Kevin Durant ? Le Heat pourra-t-il coiffer tout le monde au poteau à l'Est ? On en parle dans l'épisode de cette semaine.

Pour ce nouvel épisode du podcast BasketSession/Reverse, on a eu envie de se pencher sur le cas des Brooklyn Nets, qui vont devoir gérer l'absence de Kevin Durant, et du Miami Heat, 2e de l'Est malgré des pépins en pagaille. Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel, ont discuté de ces deux favoris de leur Conférence pour le troisième opus de l'année.

Le podcast sur YouTube

Le podcast audio sur la plateforme de votre choix