Budenholzer et Milwaukee, c’est fini : quel coach pour Giannis et sa bande ?

Mike Budenholzer n'est plus le coach des Milwaukee Bucks. La fin d'aventure décevante ne doit pas faire oublier cinq belles années avec Giannis et sa bande.

On sentait que le départ de Mike Budenholzer était une possibilité, après le cuisant échec des Bucks au 1er tour des playoffs. La nouvelle est tout de même tombée rapidement, alors que les playoffs battent leur plein. Budenholzer ne sera plus le coach de Milwaukee la saison prochaine, a annoncé Adrian Wojnarowski d'ESPN, corroboré par un communiqué officiel peu après.

Après cinq années passées sur le banc des Bucks, le double Coach of the Year s'est vu annoncer la fin de sa collaboration avec la franchise cette semaine. Mike Budenholzer, qui a perdu son frère dans un accident de la route en plein milieu de la série face à Miami, paye les pots cassés après la cuisante et prématurée élimination de son équipe, pourtant première du général à la fin de la saison régulière.

Il a été reproché à "Bud" un certain attentisme tactique pendant cette série, que ce soit au niveau des temps morts ou de l'adaptation à ce que proposait le Heat. Giannis Antetokounmpo n'avait pas particulièrement ménagé l'intéressé au soir de l'élimination, en reconnaissant que son équipe "n'avait pas fait autant d'ajustements qu'elle aurait pu".

Le poste de head coach de Milwaukee est désormais l'un des plus enviables sur le marché. Certes, des décisions importantes seront à prendre durant l'été autour des fins de contrat de Khris Middleton et Brook Lopez, mais n'importe quel coach en quête d'une arrivée ou d'un retour en NBA se réjouira de pouvoir travailler avec Giannis et au sein d'une franchise qui fonctionne correctement depuis des années.

Il n'y a aucune information encore parue à ce sujet, mais Nick Nurse, champion avec Toronto en 2019 et lui aussi limogé récemment, fera très certainement partie des candidats les plus sérieux.

La déclaration conjointe de Jon Horst, le General Manager des Bucks et du président peter Feigin :