Le bilan qui prouve que les Chicago Bulls sont sérieux

Lorsque les Chicago Bulls ont débuté la saison avec trois victoires de suite, nous avons émis quelques réserves. La NBA venait à peine de reprendre et ils avaient affronté les New Orleans Pelicans et les Detroit Pistons par deux fois jusqu’alors. On demandait à avoir la suite. Nous aurions peut-être dû nous montrer un peu plus optimistes.

Parce que la franchise de l’Illinois arrive au bout d’un enchaînement de duels avec des équipes qualifiées pour les playoffs la saison dernière. Et elle s’en est très bien sortie. 12 matches, 8 victoires et 4 défaites. Quelques démonstrations dans le lot. Des succès sérieux. Solides. Et tout simplement une première place à l’Est après plus d’un mois de compétition.

Les joueurs de Billy Donovan se classent aussi bien dans le top-10 de la ligue en attaque (7ème) et en défense (7ème) cette saison. Et tout ça en jouant sans Patrick Williams, Nikola Vucevic et Coby White par moment. Cette équipe a clairement des atouts.

De là à viser très grand ? Là, encore une fois, on préfère rester sur nos gardes. Ses qualités défensives et ses deux stars – Zach LaVine et DeMar DeRozan – devraient lui permettre de viser le top-3 à l’Est. Mais en playoffs, c’est une autre histoire. On continue de penser que les Brooklyn Nets, les Milwaukee Bucks ou le Miami Heat sont au-dessus. Mais les Bulls sont clairement en train de faire un pas en avant.

