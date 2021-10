CQFR : Les Bulls font tomber le Jazz, RJ Barrett en mode record, une fin de malade à Minnesota !

Les résultats de la nuit en NBA

Boston Celtics @ Washington Wizards : 112-115

Orlando Magic @ Detroit Pistons : 103-110

New York Knicks @ New Orleans Pelicans : 123-117

Toronto Raptors @ Indiana Pacers : 97-94

Atlanta Hawks @ Philadelphia Sixers : 94-122

Jazz @ Bulls : 99-107

Miami Heat @ Memphis Grizzlies : 129-103

San Antonio Spurs @ Milwaukee Bucks : 102-93

Oklahoma City Thunder @ Golden State Warriors : 82-103

Denver Nuggets @ Minnesota Timberwolves : 93-91

Cleveland Cavaliers @ Phoenix Suns : 92-101

RJ Barrett claque sa meilleure perf en NBA

- Les Wizards et les Celtics ont donné le ton de cette soirée NBA complètement dingue. Parce qu'il a fallu deux prolongations pour les départager ! Mais c'est bien l'équipe de Washington qui a confirmé son excellent début de saison en allant chercher sa cinquième victoire en six rencontres. Au bout du suspense. Avec un dernier panier de Spencer Dinwiddie, auteur de 20 points en plus de ses 9 rebonds. Bradley Beal a marqué 36 points à 12 sur 32, Jaylen Brown en a lui mis 34 pour Boston. 27 points et 15 rebonds pour Jayson Tatum, lui aussi très maladroit (10 sur 32). C'est déjà la quatrième défaite en six matches pour les Celtics.

- Le premier choix de la draft a fait ses grands débuts en NBA. Cade Cunningham a été titularisé d'entrée après avoir manqué les dix premiers jours en raison d'une blessure à la cheville. Coïncidence ou non, les Pistons ont gagné leur premier match de la saison ! Detroit était la dernière équipe à n'avoir pas encore remporté une rencontre. En revanche, le jeune homme a manqué de réussite - 1 sur 8 - et il a terminé avec 2 points en plus de ses 7 rebonds. 3 points et 3 passes pour Killian Hayes. Les 22 points de Jerami Grant et l'apport du banc (59 points) ont mené les Pistons vers ce succès.

- RJ Barrett fait sauter les compteurs ! Le troisième choix de la draft 2019 a battu son record personnel en claquant 35 points lors de la victoire des Knicks contre les Pelicans. Le jeune canadien a notamment inscrit 2 de ses 6 paniers primés, là aussi un record individuel, dans les deux dernières minutes pour assurer aux siens de rester devant. New York décroche du même coup son cinquième succès en six matches. Evan Fournier a ajouté 19 points pour les Knicks.

- Scottie Barnes continue d'impressionner. Le rookie s'affirme petit à petit comme le patron à Toronto. Après seulement quelques matches disputés chez les pros ! Le quatrième choix de la draft a porté les Raptors en compilant 21 points et 12 rebonds hier soir. Ses deux lancers ont aussi mis son équipe définitivement à l'abri d'un retour des Pacers. Athlétique, rapide, plutôt adroit près du cercle grâce à son touché, le jeune Barnes n'a pas fini de séduire dans l'Ontario. Par contre, ça grimace à Indiana avec une seule victoire en sept matches.

- Les Sixers ont martyrisé les Hawks en les étouffant complètement en défense. Trae Young et Bogdan Bogdanovic ont été limités à 13 points chacun et Atlanta n'a converti que 37% de ses tentatives sur l'ensemble de la rencontre. En face, les joueurs de Doc Rivers ont déroulé : 22 points pour Tobias Harris, 19 pour Joel Embiid. Mais aussi 11 pour Matisse Thybulle, auteur d'un énorme block.

Matisse Thybulle said NO 🖐 pic.twitter.com/op6ohx3y9L — NBA TV (@NBATV) October 31, 2021

DeRozan et les Bulls infligent au Jazz leur première défaite

- Il n'y a plus d'équipe invaincue en NBA ! Utah se déplaçait à Chicago pour essayer d'y décrocher une cinquième victoire consécutive mais Rudy Gobert (17 points, 19 rebonds) sont tombés sur un os. Les Bulls se sont encore une fois appuyés sur une grosse défense pour aller chercher un cinquième succès en six matches. En faisant donc tomber le leader à l'Ouest. DeMar DeRozan a été excellent avec 32 points au compteur. 26 pour Zach LaVine et 30 pour Donovan Mitchell, limité à 9 sur 27 aux tirs. Les taureaux menaient de 17 points dans le dernier quart temps avant de voir leur avance retomber à 5 longueurs. Mais Nikola Vucevic a marqué deux paniers importants, dont un derrière l'arc, pour assurer la victoire.

- Le Heat continue sa promenade. Les Floridiens ont écrasé les Grizzlies en verrouillant Ja Morant tout en torpillant à trois-points. 21 paniers marqués de loin pour Miami, 27 points pour Jimmy Butler et une nouvelle rouste infligée par les troupes de South Beach. Ils ont gagné 5 fois en 6 rencontres. Tyler Herro a une nouvelle fois brillé avec 22 points en sortie de banc. Cette équipe va vraiment faire mal à l'Est.

- Dans le même temps, les Bucks ont du retard à l'allumage. Les champions en titre se sont inclinés à domicile contre les Spurs ! Malgré 28 points et 13 rebonds de Giannis Antetokounmpo. Une deuxième défaite de suite devant leur public. La défense de Milwaukee, privée de Jrue Holiday, n'a pas su contenir Dejounte Murray. Le meneur de San Antonio a marqué 16 de ses 23 points dans le money time. Derrick White a ajouté 17 points.

- Les Warriors n'ont pas eu besoin de forcer pour venir à bout du Thunder. Stephen Curry n'a encore une fois pas marqué dans le quatrième quart-temps... mais c'est parce qu'il n'avait même pas besoin de jouer. Son équipe avait déjà pris le contrôle de la partie sous l'impulsion des 20 points du meneur All-Star. Les remplaçants ont donc eu le droit à un temps de jeu accru avec notamment 6 minutes et 3 points pour Jonathan Kuminga, qui effectuait ses grands débuts en NBA cette nuit.

Stephen Curry en panne dans le money time : une série inédite

Une fin complètement dingue entre Denver et Minnesota

- Mais quel comeback de Denver ou plutôt quelle finish à suspense dans le Minnesota ! Les Nuggets ont battu les Wolves de justesse grâce à une action défensive héroïque de Will Barton, revenu comme un dingue pour contrer l'ultime tentative de Malik Beasley après un ballon perdu de Nikola Jokic (26 points, 19 rebonds, 7 passes). De quoi conclure la remontée fantastique de la franchise du Colorado, menée de 14 points avant que son MVP se mette en route.

WHAT AN ENDING IN MINNESOTA! Will Barton and Nikola Jokic defend the rim to keep the lead and take the win for the @nuggets! pic.twitter.com/MGDHSnRvju — NBA (@NBA) October 31, 2021

- Devin Booker a fêté ses 25 ans avec 27 points et une victoire des Suns contre les Cavaliers. Sous son impulsion, Phoenix a calé un 50-12 !!!! De quoi transformer un déficit de 14 points en une avance de 24 longueurs. Cleveland ne s'en est pas vraiment remis et la franchise de l'Arizona a décroché un succès attendu après une première semaine compliquée.