Le MVP de l’Euroleague pisté par une franchise NBA ?

Vasilije Micic a été drafté en 52ème position par les Philadelphia Sixers en 2014. Mais il n’a jamais tenté sa chance en NBA. Le meneur serbe sillonne l’Europe et ses grands clubs depuis avec des passages au Bayern Munich, à Belgrade, à Kaunas ou à Efes depuis 2018. Il s’y est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du continent.

Du coup, une franchise songe à le faire venir aux Etats-Unis. Selon Yahoo! Sports, les Chicago Bulls, qui se cherchent un gestionnaire, aimeraient miser sur le joueur de 27 ans. Mais pour ça, ils devront d’abord convaincre le Thunder de leur céder les droits. En effet, ils ont récupéré la main sur Micic lors du transfert menant Al Horford et Theo Maledon dans l’Oklahoma.

Vasilije Micic aurait aussi une condition avant de traverser l’Atlantique : celle d’être titulaire en NBA. Les Bulls ont de la place au poste un mais ils seront peut-être aussi tentés de signer des joueurs déjà présents dans le championnat pendant l’intersaison. L’une de leur poste mène notamment à Lonzo Ball.

Vainqueur de l’Euroleague et du championnat turc avec l’Anadolu, Micic a été nommé MVP de la plus prestigieuse compétition européenne tout en claquant 16 points et 5 passes de moyenne.