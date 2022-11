Ça y est, Jayson Tatum a compris la Mamba Mentality

Jayson Tatum est en feu et ça tombe bien, on s'était penché sur son cas dans le podcast cette semaine.

Jayson Tatum a encore été énorme la nuit dernière contre Dallas, pour mener les Celtics à la victoire tout en livrant un duel d'aspirants MVP avec Luka Doncic. Un peu plus tôt dans la semaine, on avait consacré le dernier épisode du podcast à Boston, en insistant sur le rôle et la progression de Tatum.

De sa manière de jouer à son leadership, l'ancien Dukie est en train de devenir une superstar capable de faire de son équipe un favori pour le titre. Shaï Mamou et Antoine Pimmel évoquent ce qui a changé chez Jayson Tatum.

