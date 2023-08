Pourquoi Cade Cunningham a refusé Team USA

Star à la fac, premier choix de la draft en 2021, Cade Cunningham n’a pas encore eu vraiment l’occasion de faire l’étalage de tout son talent en NBA. Il a été bon à chaque fois qu’il a pu jouer (17,8 points, 5,6 rebonds et 5,6 passes en 76 matches) mais ses deux premières saisons ont été marquées par diverses blessures dont une fracture du tibia contractée le 16 décembre dernier.

Le meneur des Detroit Pistons a repris en douceur cet été à l’occasion du camp d’entraînement de Team USA. Et il a impressionné avec les réservistes, ce qui laisse présager d’une belle saison à venir pour le joueur de 21 ans. Il a été tellement performant que certains journalistes se sont même demandés pourquoi il ne faisait pas partie de l’équipe première. En réalité, il a bel et bien été invité. C’est lui qui a refusé, justement à cause de sa blessure.

« Je voulais consacrer mon été à vraiment m’assurer que je serai prêt mentalement et physiquement pour la saison prochaine. Ça a été le facteur déterminant dans ma décision. Je ne voulais pas rejoindre le Team USA sans pouvoir être impliqué à 100% », explique l’intéressé.

Participer à une campagne internationale est généralement une opportunité d’apprendre et de progresser en pratiquant un autre basket. Mais on comprend que Cade Cunningham ait préféré opter pour du repos avant un exercice qui s’annonce très important pour lui.

