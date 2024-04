Caitlin Clark débarque en force, deux Françaises draftées au 1er tour

La Draft WNBA 2024 avait lieu cette nuit et elle a réservé assez peu de surprises. Le phénomène mondial Caitlin Clark a logiquement atterri à Indiana avec le 1st pick, pour rejoindre un groupe jeune et ambitieux, et montrer que sa hype peut se traduire dans la meilleure ligue du monde. D'après Bleacher Report, l'arrière du Fever a déjà fait exploser le site de la franchise et le stock de maillots floqués à son nom, quasiment impossibles à trouver quelques heures après a Draft...

Cameron Brink, la filleule de Stephen Curry, autre talent générationnel, file à Los Angeles, chez les Sparks, en #2. Parmi les visages un peu connus du grand public désormais, la clivante mais talentueuse Angel Reese débutera sa carrière à Chicago, où le Sky l'a sélectionnée en 7e position, quatre places derrière Kamilla Cardoso, la MOP du dernier Final Four.

Petit événement, deux Françaises ont été sélectionnées au 1er tour. Si elles ne viendront probablement dès cette saison, Carla Leite, la meneuse de Tarbes (qui rejoindra Villeneuve, finaliste de l'Euroleague, la saison prochaine), a été draftée en 9e position par les Dallas Wings, où elle évoluera avec une compatriote, Lou Lopez Sénéchal. Leïla Lacan, qui est déjà internationale française, a elle été sélectionnée juste après, en 10e position, par le Connecticut Sun. Lacan, qui évolue à Angers cette saison, est annoncée du côté de Basket Landes.

Caitlin Clark, et maintenant ?