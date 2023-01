Les Lakers veulent lâcher Kendrick Nunn pour Cam Reddish

Toujours à la recherche de renforts, les Los Angeles Lakers souhaiteraient récupérer Cam Reddish des New York Knicks.

Les Los Angeles Lakers sont mal en point. Ils sont treizièmes à l’Ouest et s’éloignent un peu plus des playoffs chaque semaine, même s’ils sont toujours dans la course au play-in dans cette Conférence décidément très disputée. La franchise californienne a besoin de renforts mais elle dispose de peu d’atouts à mettre sur le marché. Selon Sean Deveney, les dirigeants ont tout de même une cible qu’ils jugent réaliste.

Ils aimeraient mettre la main sur Cam Reddish, jeune ailier très peu utilisé aux New York Knicks. Les Angelenos pourraient céder Kendrick Nunn, soit directement auprès de l’équipe de Manhattan, soit en incluant une troisième franchise dans le deal. Reste à savoir si l’arrière, décevant en début de saison mais un peu plus en vue depuis la blessure de Lonnie Walker IV, peut vraiment intéresser un front office.

Les Lakers ont aussi Patrick Beverley – lui aussi en contrat expirant comme Nunn – ainsi que leurs deux premiers tours de draft comme potentiels assets. Ils se sont pour l’instant montrés réticents à l’idée de se séparer des deux picks.

Largué par les Atlanta Hawks et peu utilisé aux Knicks, Reddish, dixième choix de la draft 2019, cherche à lancer sa carrière pour de bon. Il tourne à 8,4 points en 20 matches cette saison. Son punch et ses qualités athlétiques pourraient faire du bien aux Lakers mais il ne suffira pas à relever l’équipe de L.A.

