Cam Thomas a t-il manqué de respect à Steve Nash ?

Steve Nash est l’un des meilleurs meneurs de jeu de l’Histoire. Un virtuose lauréat de deux MVP consécutifs et le maître à jouer d’une formation jamais sacrée, certes, mais précurseur du basket moderne. Malgré son pedigree, son message ne passe pas toujours auprès de ses ouailles maintenant qu’il est devenu coach aux Brooklyn Nets. Même Cam Thomas, un sophomore, semble gonflé quand il est mis au courant des conseils prodigués par l’entraîneur canadien.

Alors on n’a pas tout à fait le contexte exact donc toute tentative d’explication doit être faite avec des pincettes. Mais le regard du jeune homme en dit quand même long. Pourtant, Steve Nash l’invite simplement à chercher ses tirs… et ceux pour ses coéquipiers. C’est sans doute ce point qui titille l’ailier.

Reporter: "I was talking to your coach Steve Nash & he's encouraging you to look for your shot & your teammates"

Cam Thomas rolls eyes "It is what it is"

Seems even sophomore Cam Thomas is tired of Steve Nash "coaching"#NetsWorld pic.twitter.com/CDfNxHVUzS

— Jeri Tsai (@JeriTsaiNets) July 10, 2022