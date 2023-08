Le Canada se met en route, RJ Barrett mène la danse

Attendue parmi les principaux outsiders lors de la Coupe du monde, l’équipe du Canada se met progressivement en route. Les hommes de Jordi Fernandez sont allés chercher une deuxième victoire en trois matches ce dimanche, face à l’Allemagne (113-112), qui les avait vaincus plus tôt cette semaine.

À l’inverse de la première rencontre, conclue sur le score de 86 à 81, celle-ci s’est terminée en prolongation après un festival en attaque. RJ Barrett a particulièrement brillé, inscrivant 31 points à 13/14 aux tirs. Le joueur des Knicks a marqué 11 des 17 derniers points de son équipe pour arracher la victoire. Shai Gilgeous-Alexander (25 points) et Kelly Olynyk (25 points) complètent le trident offensif de la sélection canadienne.

Le résultat aurait peut-être été différent si Dennis Schröder, auteur de 26 points et 8 passes, avait joué le quatrième quart-temps. Mais l’essentiel, pour cette équipe qui se découvre encore, réside dans l’alchimie qu’elle trouve petit à petit.

« Ça prend forme, et nous avons toujours une marge de progression. Mais c’est bon de voir que nous avons fait ce qu’il fallait pour gagner », s’est félicité le sélectionneur Jordi Fernandez à Doug Smith du Toronto Star. « Nous sommes dans une bonne position. Nous devons simplement comprendre que notre plafond est beaucoup plus élevé et que nous pouvons encore largement nous améliorer. »

Pour finir sa préparation, le Canada affrontera l’Espagne ce jeudi, puis la République Dominicaine ce vendredi.

