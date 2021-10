Candace Parker offre à Chicago le premier titre de son histoire !

Candace Parker a réussi sa mission. De retour dans sa ville après avoir effectué l'intégralité de sa carrière aux Los Angeles Sparks, "CP3" a aidé le Chicago Sky à remporter le premier titre de champion WNBA de l'histoire de la franchise.

Chicago est venu à bout du Phoenix Mercury lors du game 4 (80-74) des Finales 2021, dimanche, devant son public de la Wintrust Arena. Menées une bonne partie du match, les filles du Franco-Américan James Wade l'ont finalement emporté grâce à un finish dévastateur et un paquet de ratés de la bande à Diana Taurasi.

Celle qui a été élue GOAT par les fans en cette 25e année d'existence de la ligue n'a pu remporter le quatrième titre de champion de sa carrière.

Kahleah Copper, l'ailière du Sky, a été élue MVP des Finales après être devenue All-Star durant l'année. Courtney Vandersloot, la meilleure meneuse de la planète, a elle tourné à 11.5 points, 12.5 passes et 5 rebonds de moyenne.

The moment the @chicagosky won the 2021 #WNBA Championship 🎉#WNBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/G1so7hWCVr

— WNBA (@WNBA) October 17, 2021